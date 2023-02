Mercedes - Secondo atto per lo Sprinter elettrico

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il modello 2020 dell'eera a trazione anteriore, con una sola carrozzeria (furgone a passo e tetto medi) e due taglie di batterie. Quello svelato oggi diventa a trazione posteriore, con due lunghezze e nella famiglia entra anche il telaio cabinato da allestire con cassoni o furgonature, anche a temperatura controllata per generi deperibili; la maggior parte delle varianti arriverà comunque nel 2024. Soprattutto, gli accumulatori (della Catl) hanno capacità nette di 56, 81 o 113 kWh (su quello a trazione anteriore ce n'erano per 35 kWh o al più 47). Il più dotato pesa 863,2 kg e può essere montato solo sull'interasse più lungo. A proposito di pesi e capacità di carico: per i furgoni sono previste cubature fino a 14 metri cubi (il modello termico arriva a 17) e portate fino a 1.575 chili, sfruttando l'extra concesso dall'alimentazione alternativa che permette di ...