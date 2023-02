Meloni disegna il perimetro della politica estera italiana. Parla Profazio

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Mentre i ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi andavano in missione verso Turchia, Tunisia ed Egitto (Tajani), la presidente del Consiglio Giorgiaviaggiava in Algeria e Libia. In modo simile, mentre il ministro Guido Crosetto era negli Emirati Arabi,è stata protagonista di una call con l’erede al trono dell’Arabia Saudita — e a Roma si organizza l’arrivo dell’emiro del Qatar. Il combinato organizzato dall’Italia nelle ultime quattro settimane è corposo. Prima la parte nordafricana con la puntata turca (a cui in queste ore vanno non solo i pensieri, ma anche l’assistenzaorganizzata proprio dalla Difesa davanti alla crisi innescata dal pauroso terremoto di tre giorni fa). Poi quella mediorientale. L’Italia in meno di un mese ha abbracciato l’intera area Mena, o meglio quella che Roma, per dottrina, chiama ...