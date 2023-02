Meglio se sto zitto” | saltano fuori gli altarini | ecco perché Mammucari ha abbandonato Le Iene

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo un periodo di silenzio, finalmente è uscita la verità. È stato svelato il motivo per cui Teoha deciso di dire addio a Le, programma che conduceva da anni.quali sono le cause dietro questa drastica scelta. I motivi dell’abbandono Simpatico, ironico, preciso, Teoè sempre stato il volto di riferimento de Le, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico italiano. Ad affiancarlo durante la sua esperienza ci sono state diverse conduttrici di talento come Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e molte altre che hanno portato colore alle puntate. Improvvisamente, però, il conduttore romano ha deciso di abbandonare il programma. I telespettatori non hanno preso bene la notizia e si sono chiesti quali siano state la ...