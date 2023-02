“Me lo ha detto chiaro e tondo” Sanremo 2023 | Leo Gassmann | la telefonata di papà Alessandro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La prima serata del Festival diè andata in archivio con un boom di ascolti che non si vedeva dal 1995; per Amadeus un trionfo al quale, da corollario, hanno fatto le polemiche: da Matteo Salvini a quelle per la sfuriata, assurda e dannosa, di Blanco, commentata anche da Leo. Il figlio di, che dopo due anni e il trionfo nella sezione nuove proposte è tornato in gara tra i big, hala sua sul caso del momento. “Blanco ha sbagliato. Sono amico di Riccardo e non è solito fare queste cose. Spero abbia possibilità di chiedere scusa e rimediare. Alle volte facciamo errori, e sicuramente questo è stato un errore”. Leo ha poi parlato del suo ritorno ae dell’emozione che ha provato nello scendere le scale dell’Ariston. “Un onore, è bellissimo. Anche tornare in sala ...