Mazda - CX-60 e-Skyactiv D | la sfida del gasolio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nell'epoca dell'elettrico c'è ancora qualche costruttore che percorre strade differenti. Ne è un esempio, che dopo aver riportato in auge il motore Wankel al Salone di Bruxelles - come range extender della MX-30 e-R-EV - ora ci fa finalmente toccare con mano il suo nuovo sei cilindri diesel mild hybrid di 3.3 litri creato per la nuova CX-60. Un motore che, secondo la Casa di Hiroshima, può regalare consumi record per il segmento delle D-Suv: 5 litri/100km. Per metterlo alla prova siamo andati in Spagna, per partecipare a un'economy race con la versione meno potente tra le due proposte, quella da 200 cavalli, proposta in Italia con prezzi a partire da 49.900 euro. L'e-D nei dettagli. La cubatura di 3.3 litri (3.283 cm per la precisione) e il frazionamento a sei cilindri sono stati scelti appositamente per avere ...