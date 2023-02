Matteo Messina Denaro | i Pm | ' Connivenze inquietanti | nel paese un assordante silenzio'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è nel carcere de L'Aquila , mentre le indagini vanno avanti. I Pm che si stanno occupando del caso parlano di un " inquietante reticolo die complicità in diversi ...

Denaro è nel carcere de L'Aquila , mentre le indagini vanno avanti. I Pm che si stanno occupando del caso parlano di un " inquietante reticolo di connivenze e complicità in diversi ...... "La mafia finirà quando quest'uomo parlerà", secondo lei la mafia potrebbe finire quando parleràDenaro Buscetta voleva far capire quanto fosse centrale la figura di Riina, a quell'...

Matteo Messina Denaro e le "stupidate" di Baiardo: «In pochi sapevano che ero malato. Ha tirato a indovinare» Open

Salvatore Baiardo, la "profezia" su Messina Denaro e l'incontro con Paolo Berlusconi a Milano Open

Arresto Matteo Messina Denaro: le nuove rivelazioni di Salvatore Baiardo La7

Le indagini vanno avanti per affondare il bisturi su “l’inquietante reticolo di connivenze e complicita’ in diversi luoghi e in svariati ambiti professionali (a cominciare da quello medico-sanitario)” ...Il dottore Filippo Zerilli ha subito nei giorni scorsi una perquisizione. "Ho fatto solo una visita, mai vista quella persona" ...