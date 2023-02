Mattarella | Benigni e le parole sulla costituzione antifascista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Quasi a rete unificate con l’appoggio di Raiplay e di Radio2, la Rai mette in scena la settantatreesima edizione del festival di Sanremo che dopo le restrizioni per via della L'articolo proviene da il manifesto.

Abbonati per leggere anche Leggi anche Rai, su Zelensky a Sanremo spunta il controllo preventivoa Sanremo, una canzone di Mina dietro l'invito al capo dello Stato Zelensky a Sanremo: ...... mostra la scritta 'pensati libera' prima di scendere la scalinata Sanremo 2023,- show in apertura: 'La Costituzione è arte e sogno'. Poi cita il papà die il presidente si ...

Benigni a Sanremo: «Presidente Mattarella, Amadeus non si ferma più, è una dittatura» Corriere della Sera

Sanremo 2023, Benigni a Mattarella: "Suo padre tra i Costituenti, così la Costituzione è sua sorella " la Repubblica

Benigni a Mattarella, Amadeus al 4/o mandato, va fermato - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sanremo, Benigni fa sorridere e commuove Mattarella: "La Costituzione è arte" La Gazzetta dello Sport

Lezione di antifascismo, Benigni illumina Sanremo e Mattarella canta l’Inno la Repubblica

"Non mi sentivo la voce". E quindi spacca tutto. Momento di grande imbarazzo per Amadeus al Festival di Sanremo: durante la sua esibizione, Blanco ha preso a calci vasi e fiori spaccando tutto. "La co ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in sala all'Ariston ... In sala all'Ariston per la serata di apertura del festival ci sarà anche Roberto Benigni.