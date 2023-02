Mattarella a Sanremo piace a molti | non a Salvini che avvisa Egonu e eviterà il testo di Zelensky Gli replica Amadeus

Amadeus ha replicato così alle critiche del leader della Lega a2023. Quanto al fatto che ... "I primi 15 minuti della serata di ieri con il presidentee Benigni rimarranno nella ...- 'è andato Ha il diritto di svagarsi' dice il leghista critica Benigni. La replica di Amadeus: 'Sono quattro anni che se la prende con il Festival, basta non guardarlo'

Lo smacco su Zelensky e i messaggi di Mattarella al governo. Dago su Sanremo Formiche.net

L'ira del Cda della Rai: "Non sapevamo di Mattarella al festival di Sanremo, tagliati fuori da Amadeus e Pres… la Repubblica

Sanremo 2023, il Cda Rai all’attacco: “Non sapevamo di Mattarella al Festival” Il Fatto Quotidiano

Il Festival di Amadeus parte alla grande, nello stile che ormai Amadeus ci ha abituati. E gli ascolti lo premiano. Anche se quest'anno il ...Sanremo, 8 febbraio 2023 - Seconda serata di Sanremo 2023: pronti, via! Dopo le 14 della prima serata, debuttano le altre 14 canzoni in gara. In ordine di uscita sul palco Will, i Modà, Sethu, Articol ...