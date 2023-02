Mattarella a Sanremo diventa un caso Rai scavalcata | Amadeus e il suo agente hanno trattato in segreto col Quirinale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La presenza di Sergioun. E’ frutto di una sorta di “golpe” di, che ha scavalcato presidenza e cda Rai sull’invito al presidente.ha fatto tutto con il potente Lucio Presta, il suo. Che è anche l’di Benigni e Morandi.direttamente con il consigliere per la comunicazione del capo dello Stato, Giovanni Grasso. Una procedura alquanto anomala che ha fatto infuriare i cinque membri del cda (Agnes, Bria, Di Blasio, Di Majo, Laganà) che in una lettera lamentano il mancato coinvolgimento. Nella lettera alla presidente Marinella Soldi si rammaricano «di non poter essere aa fare gli onori di casa a un capo dello Stato per la ...

Il Festival diha debuttato in maniera solenne marted sera alla presenza, per pochi minuti, di Sergio. La serata stata caratterizzata dai monologhi di Roberto Benigni prima e di Chiara Ferragni ...Il presidentee la figlia Laura: 10 Abito blu presidenziale e impeccabile per il presidente Sergio, accolto dal pubblico dicon una standing ovation al suo ingresso nel ...

Sanremo 2023: prima volta di Mattarella, con Benigni, Chiara Ferragni e la libertà - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Blanco, ma che fai Oltraggio nazionale a Sanremo. Per fortuna c'è Mattarella Il Foglio

Salvini, "spero in una cosa": Egonu a Sanremo, caso politico Liberoquotidiano.it

L'ira del Cda della Rai: "Non sapevamo di Mattarella al festival di Sanremo, tagliati fuori da Amadeus e Pres… la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alla fine, al festival di Sanremo, non ci sarà il videomessaggio di Volodymyr Zelensky: “Non mi è dispiaciuto. Perché portare la guerra tra Blanco, i Cugini di campagna e Ultimo è fuori luogo”, ha com ...