MASSIMILIANO OSSINI | “PENSAVO DI FARE L’ATTORE | ED INVECE…”

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), conduttore di Unomattina, nei giorni scorsi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, tra carriera e vita privata. L’approdo in tvdi diventare attore dopodiché neanche ci ho provato davvero. Mi avevano proposto questo provino per Disney Channel, ma io non volevotv. Eppure il mio agente di allora aveva molto insistito, quindi mi ero deciso e qui entra in campo il fato o la provvidenza che dir si voglia. Premessa: io ho due passioni, l’uniforme e i cani. Ecco, quel giorno arrivo a Roma Termini e un cane della Guardia di Finanza mi salta addosso, così mi fermano, mi fanno tutti i controlli del caso e arrivo in ritardo all’appuntamento. Una volta lì, per cercare di scusarmi, racconto in modo rocambolesco quello che mi era appena successo: non ci credeva nessuno ma ...