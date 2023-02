Marta Bassino | altro capolavoro azzurro | oro nel SuperG ai mondiali di Meribel

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L'azzurraha conquistato la medaglia d'oro neligante femminile aidi, in Francia. La cuneese di Borgo San Dalmazzo, prima col tempo di 1'28"06, ha compiuto una vera e propria impresa sulla Roc de Fer, considerato che, nel suo straordinario palmares, manca ancora la gioia del primo sigillo nella specialità in Coppa del mondo., invece, ha interpretato al meglio il tecnico pendio transalpino, esaltandosi soprattutto sull'ultimo tratto dove ha ultimato il suo, costruito anche nella parte centrale della pista. L'azzurra, che regala così all'Italsci il secondo titolo iridato in Francia dopo il trionfo di Federica Brignone in combinata, aveva perso tanto sul piano iniziale, nella zona più congeniale alle velociste, ...