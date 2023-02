Marocchi | «Per Allegri meglio preparare gare di coppa con Nantes e Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’importanza delle coppe per la stagione della Juventus. L’ex calciatore si è soffermato anche sulla semifinale diItalia contro l’, per la quale ora c’è la data dell’andata (vedi articolo). SQUADRA DA COPPE ? Giancarloha detto la sua sul prosieguo della stagione della Juventus. L’ex bianconero in particolare ha parlato dell’importanza delle coppe tra cui semifinale diItalia contro l’. Le sue parole: «In campionato Massimilianodovrà fare un miracolo. Nelle coppe dove ci sonoda dentro o fuori può fare bene. Anche perché per chi ha appena vinto il Mondiale queste sono partite vere. Quindi non devi stare a dire nulla. Quando giocherai contro il ...