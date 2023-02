Marianna Nadile l’artista di Pizzo con le sue opere oniriche

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– Mi trovo nella splendida cittadina calabrese diin provincia di Vibo Valentia, conosciuta in tutto il mondo per motivi culturali, storici e non solo . Qui ho incontrato, una pittrice conosciuta per aver partecipato a numerosi concorsi e mostre d’arte. So che lei è sempre stata una appassionata di arti figurative e poi è passata ai pennelli, si in effetti le figure sono state la mia prima passione poi ho iniziato a dipingere, ha frequentato una scuola d’arte? No, nessuna scuola, mi sono avvicinata alla pittura da autodidatta esprimendo sulla tela me stessa, l’inconscio del mio essere, ciò che sento dentro di me, esaltando i colori e le forme che dipingo in movimenti particolari uscendo fuori dagli schemi e da stili predefiniti. A me piace spaziare in forme che mi ...