Maria Roveran | Il cinema per riflettere sul dramma dei femminicidi

'I nostri ieri', il film di Andrea Papini presentato alla XX edizione di Alice nella Città, uscirà nelle sale il 9 febbraio. Nel cast Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Daphne Scoccia,, Teresa Saponangelo e Denise Tantucci. Attorno alla ricostruzione cinematografica di un delitto ruotano le vite di Lara, Greta, Caroline, Luca, Beppe: sono alla ricerca di chi sappia ...... è diretta da Francesco Di Donna , interpretata da Alessandro Preziosi , Rike Schmid , Marco Rossetti , Aurora Ruffino , Mickaël Lumière , Caterina Shulha ee coprodotta da ...

Il regista ritrova Peppino Mazzotta e mette in scena all'interno di un carcere un film nel film, realizzato dai detenuti e tratto dalla storia di uno di essi. In vista dell'uscita al cinema di giovedì ...