Mare Fuori | ricominciarsi dagli abbracci

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella visione integrale delle tre stagioni che compongono la serie Rai salta subito agli occhi la destrutturazione del codice comunicativo a cui siamo abituati. Cristiana Farina, ideatrice e sceneggiatrice di, entra senza remore nelle vite private dei ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Napoli. Il– appunto – fa da padrone nel luogo in cui questi adolescenti dal difficile vissuto si ritrovano a scontare la propria pena. Ilè un elemento talmente tanto presente nelle scene che lascia pensare sia uno di quei fili conduttori che lega insieme tutti i protagonisti. Ilè libero e dà speranza; in mezzo a tutta quella distruzione è anche l’unica cosa che riempie i cuori di vita, oltre che di morte. I protagonisti, divisi in maschi e femmine, all’interno del penitenziario ...