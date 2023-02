Mara Venier in diretta con Davide Maggio | «Benigni a Sanremo è stato pazzesco | rimarrà nella storia»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Il Festival di2023 è partito forte con l’intervento di Roberto. Un monologo quasi d’orgoglio sulla Costituzione italiana che trova consensi un po’ ovunque, com’è giusto che sia. Ne parla anche, intervenuta in unaInstagram di: “, mi ha commossa profondamente.diquesto pezzo di“ ha affermato la conduttrice di Domenica In. E ha ragione, perché quello dell’artista toscano èun momento intenso e significativo, in particolare quando ha ricordato l’articolo 11 della nostra ...

... riesci a vedere il pavone diverso dagli altri Un'impresa difficilissima Meghan infuriata con Harry, la rivelazione sull'amante è diventata pubblica Fabrizio Frizzi, il ricordo difa ...... riesci a vedere il pavone diverso dagli altri Un'impresa difficilissima Meghan infuriata con Harry, la rivelazione sull'amante è diventata pubblica Fabrizio Frizzi, il ricordo difa ...

Mara Venier travolta dal lutto: "Troppi dolori per te" Liberoquotidiano.it

Domenica In, anticipazioni della puntata di oggi: la storia di Sanremo e il ricordo di Mino Reitano La Gazzetta dello Sport

Mara Venier e il video amarcord che fa scendere una lacrima: è boom di commenti Youbee Magazine

Mara Venier, la sua Domenica In fa registrare un record incredibile: nessuno era mai riuscito a fare tanto Newsby

Ne parla anche Mara Venier, intervenuta in una diretta Instagram di Davide Maggio: ha affermato la conduttrice di Domenica In. E ha ragione, perché quello dell’artista toscano è stato un momento ...Ex dipendente di Coin, aveva scoperto la passione per la racchetta a 67 anni. Il club di San Pietro in Cariano: «Vedeva il bello in ogni cosa, ci mancherà» ...