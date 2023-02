Maneskin | il nuovo album stroncato da Pitchfork | “Terribile ad ogni livello”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)sulla cresta dell’onda del successo. Anche se la critica musicale non sembra aver molto gradito l’ultimo lavoro Rush!. Dopo aver fatto bocca asciuta all’ultima cerimonia dei Grammy Awards, la band romana hanno subito forse una delle stroncature più dure degli ultimi tempi.ildisco deiè uno dei giornali musicali L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Steven Wilson: “I Måneskin? Sono terribili, una copia scadente di altri gruppi”, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: “Abbiamo respirato la stessa aria di Slash” MÅNESKIN: in concerto ...

Suldeila stampa mainstreeam gli perdona un po' tutto, alla fine li tratta come fenomeni di gossip, li esalta perché italiani e del resto sembra che per parlare di loro bene non ...... di farsi venire in mente qualche idea per attirare dii turisti a Sanremo, la città dei ... è la prima volta per l'Italia (la seconda è stata nel 2021 con i). Nel 1977 per la prima ...

Pitchfork ha dato 2 al nuovo disco dei Måneskin Rivista Studio

Il nuovo album dei Maneskin guida la classifica dei dischi più scaricati da Itunes AGI - Agenzia Italia

Maneskin, i piazzamenti dei brani nelle classifiche di tutto il mondo imusicfun.it

Grammy: delusione Måneskin, best new artist è Samara Joy - Musica Agenzia ANSA

Grammy: delusione Maneskin, best new artist è Samara Joy - Ultima ... Agenzia ANSA

Periodicamente messo a confronto con star del passato, Harry Styles non va paragonato certo a David Bowie, lo dice Tony Visconi ...Le critiche che si sono scagliate contro Madonna dopo la sua apparizione ai Grammy 2023, non sono di certo andate giù alla popstar che ha risposto a tono sui social. Cosa è successo Miss Ciccone ha pa ...