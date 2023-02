Manchester United | obiettivo attaccante | occhi su due big in Italia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilsta iniziando ad individuare i possibili obiettivi di mercato per l’attacco in vista del mercato estivo Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il più grandedel mercato estivo delsarà quello di prendere un nuovo. I candidati principali sono Harry Kane del Tottenham e Victor Osimhen del Napoli. Nel caso in cui queste trattative non dovesseroandare in porto, l’alternativa sarebbe Tammy Abraham della Roma. Per l’inglese si tratterebbe di un ritorno dopo essere cresciuto nel Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.