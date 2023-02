Manager di Ignazio svela cos’è successo con Cecilia | “C’è stata una discussione”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Come un fulmine a ciel sereno la scorsa settimana è arrivata la notizia della presunta rottura traMoser eRodriguez. Adesso però ildi lui ha fatto chiarezza. I rumor lanciati da Dagospia e Pipol Gossip parlavano della fine della storia tra i due influencer e tra i possibili motivi tiravano in ballo un tradimento scoperto per caso dalla sorella di Belen. Le voci sono aumentate dopo che week endha fatto una serata con tutti i suoi amici, incluso Andrea Damante (vecchio compagno di scorribande notturne). Lunedì però Investigatore Social ha rivelato che Moser e la Rodriguez non si sono mai lasciati e che stavano solo affrontando una brutta crisi, ma che volevano riprovarci. IldiMoser sui rumor: “Tra loro c’èsolo ...