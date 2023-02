Management dell’Obesità | al via la II edizione del corso dell’Accademia Sicob

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo il successo della primadel 2022, arriva a Firenze il secondo appuntamento con l’Accademiae con ilgratuito diil 10 e 11 febbraio. Ilnasce dall’idea del VicepresidenteMaurizio De Luca che ne è direttore assieme al Presidente, Marco Antonio Zappa. La Società Italiana di Chirurgiae delle Malattie Metaboliche ha fatto di questi appuntamenti un suo plus formativo per tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei pazienti con obesità: dietologi, nutrizionisti e dietisti, psicologi e psichiatri, internisti, endocrinologi, endoscopisti e chirurghi. Ilinfatti vuol fornire agli specialisti una prospettiva “omnicomprensiva” ...

... ed è stata la prima cosa comunicata ieri dal'...il diabete di tipo 2 utilizzabile anche per la cura. Ha ......Innovazione Digitale in Sanità della School ofdel ...della School ofdel Politecnico di Milano prima'... Si stanno sviluppando strumenti per il controllo, il ...

Management dell'Obesità, al via la II edizione del corso dell ... Il Denaro

Sei progetti di ricerca Unibs finanziati da Fondazione Cariplo con ... UNIBS

Dieta, come perdere peso Dagli Stati Uniti arrivano novità sull'uso del farmaco «semaglutide» ilgazzettino.it

Ipoglicemia postprandiale dopo chirurgia bariatrica, impatto dei GLP ... PharmaStar