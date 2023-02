Man Utd ha detto di salvare l’attaccante che “spreca” la sua carriera con un’incursione estiva da 90 milioni di sterline contro il Tottenham

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sito inglese: Il Man Utd è stato incoraggiato a fare una mossa per Harry Kane poiché il nazionale inglese sta attualmente “ndo” la suaalHotspur.è stato in ottima forma in questa stagione avendo segnato 17 gol in 22 presenze in Premier League. Kane è stato costantemente collegato al passaggio al Man Utd negli ultimi anni e un trasferimento è possibile in estate poiché il suo attuale contratto con ilscadrà nel 2024. Il 29enne è stato preso di mira dal Man City nel 2021 dopo aver proclamato che stava cercando di lasciare gli Spurs per massimizzare le sue possibilità di vincere trofei di squadra prima di ritirarsi. Ma ora sembra più contento al, con Antonio Conte che lo aiuta a tornare al meglio. È stato anche riferito che ...

...30 Everton - Arsenal 1 - 0 16:00 Aston Villa - Leicester 2 - 4 16:00 Brentford - Southampton 3 - 0 16:00 Brighton - Bournemouth 1 - 0 16:00- Crystal Palace 2 - 1 16:00 Wolves - Liverpool 3 -......30 Everton - Arsenal 1 - 0 16:00 Aston Villa - Leicester 2 - 4 16:00 Brentford - Southampton 3 - 0 16:00 Brighton - Bournemouth 1 - 0 16:00- Crystal Palace 2 - 1 16:00 Wolves - Liverpool 3 -...

Daily Mail - Osimhen verso la Premier: pronta la maxi offerta del Man Utd, le cifre CalcioNapoli24

Il Qatar mette le ali al titolo ManUTD: +14% a New York Calcio e Finanza

Pronostici di oggi 8 febbraio mercoledì | Psg, Manchester United, Real Madrid Infobetting

La nuova classifica della Premier League con la penalizzazione del Manchester City come la Juve Sport Fanpage

West Ham, già rifiutati 110 milioni di euro del Man United per Rice. Ne serviranno almeno 130 TUTTO mercato WEB

The final match of Gameweek 22 features the only two teams who ‘doubled’, Manchester United and Leeds United. Kick-off at Old Trafford is at 20:00 GMT. All three of Erik ten Hag’s changes this evening ...Weston McKennie is in Leeds United's starting line-up against Manchester United on Wednesday - a big occasion for the United States star.