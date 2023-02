Maltempo sull’Italia | arriva il picco con ‘nubifragi di neve’ | ecco dove | previsioni meteo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) –il. Il nocciolo artico russo NìKola continua a raggiungere l’Italia dalla Porta della Bora: le correnti freddeno direttamente dalla pianura del fiume Volga, ladil termometro segna -20°C di notte e -10°C di giorno, spiegano gli esperti del sito www.iL.it. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, indica nelle giornate di giovedì e venerdì ildela causa di un nuovo ‘ingrediente’ fondamentale. In questi ultimi giorni, l’afflusso di aria artica continentale secca dalla Russia ha fatto scendere le temperature su tutto lo Stivale, ma le precipitazioni sono state scarse o assenti. Il nuovo ingrediente, che ...

...intenso in arrivo Correnti fredde interessando il ...il Mediterraneo centrale portando clima freddo su tutta l'e con ...decade Come anticipato un robusto anticiclone rimonterà'...Al, paradossalmente, si accompagnerà un aumento delle ... come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti'evoluzione della ...aggiornamenti'evoluzione della situazione meteo...

Maltempo sull'Italia, arriva il picco con 'nubifragi di neve': ecco dove ... Adnkronos

Meteo, le previsioni: aria artica investe l’Italia, giovedì grave maltempo al Sud Sky Tg24

Maltempo: in arrivo venti fino a burrasca forte e neve anche a quote ... Protezione Civile

Maltempo sull'Italia, in arrivo freddo intenso e neve: ecco dove Adnkronos