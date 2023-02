(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Non mi ha mai proposto di introdurredi”. Dopo oltre 24 ore di, ilFranco Federici, consigliere militare della Presidenza del Consiglio, interviene in difesa del sottosegretario Giovanbattista, finito al centro di una tempesta politica per il retroscena de La Stampa che martedì ha ricostruito come il fedelissimo di Giorgia Meloni, da sempre vicino ai costruttori di armi, abbia chiesto una sponda all’alto militare per portare le pistole e carabine negli istituti scolastici. “In merito alla notizia riportata su alcuni quotidiani nazionali, secondo la quale il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista, mi avrebbe richiesto un parere per introdurre ...

Ziyech È vero che abbiamocon i suoi procuratori e il Chelsea, anche se non era quello il ... Ovviamente non abbiamo tutti i giocatori che vorremmo, maabbiamo preso qualcuno senza l'...C'èstata la possibilità di arrivare a Ziyech Io non vogliodire che tutti i problemi ... Non sono capace a mentire, su Ziyech è vero che abbiamocoi suoi procuratori e col Chelsea. Non ...

Il sindaco di Sanremo: "Blanco Non si è mai parlato così tanto di fiori" La7

“Mai parlato con Fazzolari di lezioni di tiro a segno a scuola”: il generale rompe il silenzio Il Fatto Quotidiano

Südtirol, Pfeifer: "Non dobbiamo farci prendere dalle emozioni. Mai ... pianetaserieb.it

Fazzolari: “Notizia de la Stampa è inventata, mai parlato di ... Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023, la gara entra nel vivo. Ospiti Renga, Nek, Fedez e i ... RaiNews

(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2023 "Non abbiamo mai parlato così tanto di fiori, credo che basterebbero delle scuse alla città", le parole del sindaco di Sanremo Bianchieri su Blanco. Fonte: Age ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...