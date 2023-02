Magari mi faccio squalificare Tananai | ultimo di successo altra bomba a Sanremo?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ciao Alberto (, splendido e ultimissimo un anno fa a, quindi “esploso” di bellezza come un fuoco d'artificio), tocca a te. Sei pronto? «Pronto».Ho scoperto di avere dei poteri e ti propongo uno “scambio”. Ti posso garantire un'esibizione perfetta e senza stecche ma ti costa il gol di Lautaro nel derby. Accetti? «Nel senso che il derby finisce 0-0?».No, nel senso che si rigioca il derby. «Allora accetto, sono talmente fiducioso nell'Inter di adesso che non temo niente». (Alberto è un colossale tifoso dell'Inter. «Andavo in Curva Nord, hai visto che coreografia l'sera? Pazzesca...»).Ok, affare fatto. Niente stecche a differenza di un anno fa. Ma sei preoccupato? «No, mi sento più maturo, sono cresciuto. L'hanno scorso è andata come è andata ma ora è diverso».Nel senso che sei più tranquillo? «Nel senso che sono ...

