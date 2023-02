Mafie | De Raho | “Sono globali | bisogna agire come unico Stato” Pignedoli M5s | “Serve legislazione a livello europeo”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Lenonitaliane,, si muovono in tutto il mondo e quindi è necessario prenderne consapevolezza, conoscerle e comprenderesi muovono perché oggi nonriconoscibili. Ed è questo checondividere: innanzitutto una capacità di individuare gli elementi indicatori, chefondamentali e si acquisiscono solo con l’esperienza, e poi l’esigenza di condividere le strategie di essere tutti insieme pronti a realla presenza di operatività mafiose, coinvolgendo i Paesi direttamente interessati“. Così Federico Cafiero De, deputato M5S ed ex procuratore nazionale antimafia, a margine del convegno “Contrastare la criminalità in Europa”, organizzato dall’europarlamentare del M5s, ...

...mondo - dice Federico Cafiero de, l'ex procuratore capo prima di Reggio Calabria, poi della Dna, oggi alla Camera con i 5 Stelle - si dovrebbero muovere tutti nella consapevolezza che le...... sono intervenuti Provenzano, Letta, Serracchiani, Enrico Costa per Azione - Iv, Benedetto Della Vedova di Più Europa, Cafiero de, per i Cinque stelle. Il Pd ha chiesto un giurì d'onore e ha ...

Mafie, De Raho: “Sono globali, bisogna agire come unico Stato” Il Fatto Quotidiano

Intercettazioni, De Raho: “Stretta grave. La mafia non ha la coppola, opera nella società” Il Fatto Quotidiano

Intercettazioni, Cafiero De Raho (M5s): "Indispensabili per altre ... Agenzia ANSA

Lovecchio (M5S): Nella terra della "quarta mafia", Meloni e Nordio ... Il Mattino Quotidiano

Cafiero De Raho: “Nessuno tocchi il 41-bis. Donzelli svela atti segreti” TeleradioNews

“Le mafie non sono italiane, sono globali, si muovono in tutto il mondo e quindi è necessario prenderne consapevolezza, conoscerle e comprendere come si muovono perché oggi non sono riconoscibili. Ed ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...