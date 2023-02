Madame è fidanzata? Il mistero sulla sua vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è una delle promesse della scena rap italiana, a soli 19 anniha conquistato una grande popolarità, specie tra i giovanissimi. La giovane promessa della scena rap italiana è stata “lanciata” niente meno che da Cristiano Ronaldo, il quale ha scelto i suoi pezzi come colonna sonora delle sue storie sui social. Per quanto riguarda la sua, però, l’artista non lascia trapelare (quasi) nulla. E la voce “relazioni sentimentali” è un… Nell’intervista a La Repubblica ha fatto coming out. Ha dunque dichiarato di essere attratta sia da uomini che da donne, e la sua scelta dipende solamente da come si sente in quel momento. Insomma è una ragazza priva di regole o costrizioni, imposizioni e stereotipi, ha dimostrato sin dalla sua entrata sul palco di Sanremo 2021, di essere ...