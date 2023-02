“Ma perché?” Cugini di Campagna a Sanremo 2023 | come li hanno pizzicati fuori dall’Ariston

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Grande performance adeidi(non soltanto canora, Ndr). In effetti da loro ci si aspettava davvero molto e di certo nondisatteso le aspettative. Annunciati da Amadeus durante la seconda sezione della serata, idifatto il loro ingresso trionfale sul palco dell’Ariston tra tanti applausi e qualche risata. In effetti, anche se in questi ultimi anni siamo abituati ai look più esagerati, quello della band romana risulta sempre pazzesco. Sarà l’eta un po’ avanzata dei suoi membri, o le paillettes super luccicanti, fatto sta che Ivano “Poppi” Michetti, Silvano Michetti, Nicolino “Nick” Luciani e Tiziano Leonardidato vita a uno spettacolo davvero unico. Amadeus ...