Luzzana Forza Italia | “La scuola? Poco al passo con i tempi | va cambiato il modo di insegnare”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Antonella ha gli occhi grandi e ildeciso. Quando prende la sedia per sedersi di fronte a me ci guardiamo per un attimo, senza dirci niente. In realtà in quello scambio sincero di sguardi, lei sta già parlando: perché di cose da dire, ma soprattutto di cose che vuole fare, ne ha davvero tante. Scelgo di andare subito al sodo, dritta al cuore di ciò che le è più vicino. Perchè, più di ogni altra cosa, Antonella è una donna che si dedica molto ai ragazzi. Per mestiere e per passione.“Antonella, tu sei un’insegnante. Larappresenta il nostro futuro. Come la vedi, oggi?” “Spessoalcon i. I ragazzi di questa generazione sono nativi digitali, figli della diversità, di famiglie dove il termine “tradizionale” non trova quasi più applicazione. Non considerare la loro provenienza, ...