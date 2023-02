Lutto nello sci italiano | è morta Elena Fanchini Fu argento mondiale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nei giorni in cui l’Italia trionfa ai Mondiali di Sci Alpino, nella classe femminile, una delle atlete più importanti della storia della Nazionale Italiana lascia un vuoto enorme e il mondo dello sci senza respiro. Era malata da tempo. L’ex Azzurra, ed ex atleta delle Fiamme Gialle, ha lottato contro un tumore come una campionessa. Oggi si è spenta nella sua casa di Solato in provincia di Brescia. Le sono state vicine le Azzurre che le hanno dedicato medaglie e gare. Aveva 37 anni ed aveva vinto l’nel 2005 a Bormio. E non solo. Aveva ottenuto due vittorie in Coppa del Mondo in discesa libera a Lake Louise 2005 e Cortina d’Ampezzo 2015. Lascia la famiglia e le famose sorelledello sci, Nadia e Sabrina. Il mondo dello sport piange una ...