Lutto nel mondo dello sci | è morta a 37 anni l’azzurra Elena Fanchini | era malata da tempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)nelsport. E’ scomparsa a 37l’ex sciatriceerada, lottava contro un tumore. In carriera aveva collezionato un argento mondiale in discesa libera a Bormio 2005 e due vittorie in altrettante gare di Coppa del. Sci, èNata a Lovere (Brescia) il 30 aprile 1985,si mise in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005 quando, a nemmeno vent’, conquistò una strepitosa medaglia d’argento alle spalle di Janica Kostelic. Sorella delle ex nazionali Nadia e Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre ...

