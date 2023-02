Lungoirno | auto in fiamme | intervengono i vigili del fuoco FOTO

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono note le cause dell’incendio che, intorno alle 9:30 di questa mattina, ha distrutto un’che si trovava sullain sosta. Lehanno reso necessario l’intervento deidel. Sono altre due le vetture che sono rimaste danneggiate dall’incendio. Non ci sono stati feriti. Le conseguenze più pesanti sul traffico nei pressi della cittadella giudiziaria che è stato rallentato dalla presenza dei mezzi di emergenza deidelimpegnati a domare le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

