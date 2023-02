Lukaku | indizio sul suo futuro all’Inter! Arriva tramite un compagno – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è in prestito secco all’Inter, con la possibilità (come noto da giugno) di poterlo estendere col Chelsea per un’altra stagione. Una delle novità di giornata in casa nerazzurra, stando a Sky Sport, è un segnale anche legato al belga. UNO PIÙ UNO – Per Romelubisogna anche monitorare quanto fatto dal suo amico (nonchédi squadra) Federico Dimarco. Il laterale classe ’97, nella giornata di oggi, ha ufficializzato il suo ingresso nell’agenzia Roc Nation Sports (vedi articolo). In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi spiega quanto questa notizia abbia pertinenza: «Dimarco ha annunciato di entrare a far parte dell’agenzia che ha la procura di Romelu, Roc Nation di Jay-Z. I due sono grandi amici, ora sono nella stessa scuderia e non è un mistero che vogliano costruire ...