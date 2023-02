Lucca | producevano e vendevano pelletteria di lusso contraffatta | 14 denunciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - I militari del Comando Provinciale di, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno portato a termine una complessa e articolata indagine nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla produzione, commercializzazione e ricettazione di prodotti didi alto pregio recanti famosi marchi contraffatti, che venivano esportati e rivenduti, come originali, anche in vari Paesi d'Europa, America e Asia. Sono state denunciate 14 persone (10 di nazionalità italiana, 3 di nazionalità cinese e 1 cittadino di nazionalità marocchina) e sequestrati 50mila articoli falsi e beni per circa mezzo milione di euro. Le indagini traggono origine dalle attività condotte dal Gruppo Viareggio, tese alla tutela del distretto turistico della Versilia e del “Made ...