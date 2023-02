L’otite media | cure e rimedi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si manifesta con un calo uditivo e una sensazione di ovattamento, alcune volte anche con dolore e secrezioni. Parliamo del, infiammazione dell’orecchio molto frequente nella stagione invernale, in particolare tra i bambini. Ma quali sono le cause? E soprattutto quali le terapie per curarla e iper alleviare i fastidi? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Giulia Locatelli, otorinolaringoiatra del Policlinico San Marco e di Smart Clinic all’interno de “Le Due Torri” e di OrioCenter. Dottoressa Locatelli, cosa si intende per otite? “Partiamo dalla definizione generale di otite, ovvero infiammazione dell’orecchio. Questa infiammazione può interessare o l’orecchio esterno (padiglione auricolare e condotto uditivo esterno) o l’orecchio medio (membrana timpanica e cassa del timpano). In quest’ultimo ...