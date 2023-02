Londra vale più di Sanremo | e Zelensky va da Sunak

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Downing Street rende noto che mercoledì 8 febbraio il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, è atteso nel Regno Unito. Per lui si tratta della prima visita all’estero dall’inizio dell’invasione russa del suo Paese, ovvero dal 24 febbraio 2022.incontrerà il primo ministro britannico, Rishi, che nei mesi scorsi è stato a Kiev, e le truppe ucraine che le forze armate britanniche stanno addestrando. Il presidente dell’Ucraina parlerà al Parlamento, ha dichiarato Downing Street in un comunicato.annuncerà un maggiore supporto e addestramento per i piloti degli aerei caccia bombardieri, che Kiev chiede a gran voce. Volodymyr(a sinistra) col primo ministro britannico Rishiche ha fatto visita a Kiev lo scorso novembre. Foto Ansa/Epa Servizio Stampa ...