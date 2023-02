L’omelia della Ferragni è a metà tra un tema delle medie e un meme di Alpha Woman

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb — Santa Chiarada CityLife a Sanremo, era ora. Dopo il sermone sulla «bellezza autentica» declamato dalla regina del bisturi Diletta Leotta nell’edizione del Festival di Sanremo di tre anni fa, eravamo tutte orfanemilionaria di turno impegnata nell’operazione «nuoto nei soldi e nel privilegio ma sono rimasta una di voi». Non basta più essere belle, devi fingere di avereidee Quest’anno il gioco si è fatto grosso. Amadeus aveva dato fondo a tutte le scorte di belle donne che potessero articolare dei semplici concetti scrivendoli sopra un foglietto di carta per declamarli come le reginette di bellezza americane, perché siamo negli anni Venti del 2000, la fi*a non basta più, devi anche essere convinta di avereidee. Capito che fregatura ‘sto femminismo? Bei tempi, quelli in cui ...