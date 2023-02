(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Uno stanziamento diperladie collettivi sostenendo progetti presentati da Comuni, istituti scolastici pubblici e privati e enti gestori di aree protette. La Regione(tramite l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste), dunque, anche quest'anno ha deciso di cofinanziare al 50% le spese sostenute per ladegli. Il contributo massimo è di 10.000per glie di 1.800 per glididattici e collettivi. "Anche attraverso questo tipo di azione - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Fabio Rolfi - vogliamo ...

... Lazio e. Da stasera il Pd ha deciso di rendere pubblici ogni giorno i dati bollinati, ... La simulazione che viene snocciolata è più o meno la seguente: se ai circoli votano anche...... con picchi di" fungendo da collegamento tra le più grandi direttrici del Nord Italia , ... dall'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della RegioneClaudia ...

Lombardia: 150mila euro per favorire la realizzazione di orti urbani Tiscali Notizie

Endometriosi: la Regione ha attivato una task force per la cura e la ... Mantovauno.it

In Lombardia tornano gli incentivi per le colonnine di ricarica nelle Pmi Qualenergia.it

Il Pd sta sparendo, crollo iscritti alle primarie. Al Sud è quasi irrilevante Affaritaliani.it

Regione Lombardia: siglato l'accordo per il progetto "Pro.Mo. 4.0 - Produrre in montagna" Prima Como

La Regione Lombardia apre la seconda finestra di accesso ai contributi per le imprese che vogliono dotarsi di colonnine di ricarica. Ricordiamo che la prima finestra, aperta lo scorso anno, aveva ...Chiusi i termini per il tesseramento in vista delle primarie. Per i vecchi registrati la scadenza è prorogata al 12 febbraio: si conta di arrivare a ...