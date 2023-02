Livorno | incidente sul lavoro | 34enne con braccio incastrato nell’impastatrice

A metà marzo sarà ascoltata inprobatorio in audizione protetta da un gip di Milano alla ... L'episodio ricorda per diversi aspetti il caso che vede coinvolti i calciatori delMattia ......era partito dalla vicinaed era diretto a Volpiano in provincia di Torino. Tra il 2019 e il 2021 questo tipo di incidenti si era verificato addirittura più di 40 volte compreso l'di ...

Livorno, grave incidente a Calafuria, quattro feriti: due in codice rosso IL TELEGRAFO Livorno

Frontale sulla via del mare, 4 persone ferite Toscana Media News

Paura in via del Mare, si ribalta con l'auto dopo aver colpito una vettura parcheggiata: ferito 22enne LivornoToday

Si incastra il braccio nell'impastatrice: ferito 34enne di Livorno Il Tirreno

Romito, scontro frontale tra auto e furgoncino: quattro feriti e traffico in tilt LivornoToday

Incidente sul lavoro a Livorno: un34enne è rimasto con un braccio incastrato all'interno di una impastatrice. L'incidente sul lavoro si è verificato all'interno del parco del Mulino ...Una donna 41enne è stata colpita da una persiana staccatasi dal quarto piano di un edificio in centro a Portoferraio, sull’Isola d’Elba.