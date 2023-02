LIVE – Sinner-Fucsovics | secondo turno Atp Montpellier 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). L’altoatesino, testa di serie numero due della manifestazione, ha beneficiato di un bye all’esordio. L’ungherese, invece, è reduce dalla faticosa vittoria sul qualificato francese Geoffrey Blancaneaux, sconfitto solamente al terzo e decisivo set. I precedenti tra l’azzurro ed il magiaro sono in perfetta parità (2-2).si è aggiudicato l’ultimo. I due, infatti, si sono incontrati da pochissimo. Era il terzodegli Australian Open.vinse i primi due parziali salvo poi terminare la benzina e perdere rovinosamente i successivi ...

Se dovesse battere Krajinovic, ai quarti potrebbe incontrare Jannik. Perché si giochi il derby l'altoatesino, testa di serie numero 2 che gode di un bye, dovrà battere nel suo match d'esordio ...A Montpellier c'è anche Jannik, sconfitto all'esordio nelle due precedenti partecipazioni. L'altoatesino, testa di serie numero 2, gode di un bye e dunque inizierà il suo percorso direttamente ...

LIVE Sinner-Fucsovics, ATP Montpellier 2023 in DIRETTA: l'azzurro vuole battere ancora il magiaro e approdare ai quarti! OA Sport

Atp Montpellier: Sinner a caccia del primo titolo del 2023, in quota l ... LiveTennis.it

Atp MONPTELLIER 2023: PROGRAMMA,DATE, orari, copertura TV ... SPORTFACE.IT

LIVE - Sinner-Fucsovics, secondo turno Atp Montpellier 2023 ... SPORTFACE.IT

LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurro si arrende dopo 4 ore OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e il magiaro Marton Fucsovics, valido per il secondo turno dell’ATP250 di Montpellier. S ...L’azzurro Jannik Sinner scenderà in campo domani, mercoledì 8 febbraio, nel torneo Open Sud de France 2023 di tennis, di categoria ATP 250: a Montpellier, in Francia, nel quarto incontro dalle 12.30 s ...