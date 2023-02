(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCIAL COMANDO! LADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.00 IL BORSINO E LE FAVORITE DEL12.49 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Continuate a seguirci: troverete cronaca, medagliere, classifica, dichiarazioni, video, montepremi, pagelle e tanto altro! Un saluto sportivo! 12.46Massino è la secondana a vincere unai. Ci era riuscita solo Isolde Kostner nel 1996 e nel 1997. 12.43 La classifica finale deldei: 1)...

Ancora un oro per l'Italia ai Mondiali dialpino di Courchevel/Meribel. SuperG femminile: classifica1. Bassino (ITA) 1.28.06 2. Shiffrin (USA) +0.11 3. Lie (NOR) +0.33 3. Huetter (AUT) +0.33 8. Brignone 11. Goggia 15. CurtoniLa diretta testuale del super - G femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 dialpino. Si torna in pista con la velocità dopo la combinata, gara d'esordio vinta da una storica ...IL...

LIVE Sci alpino, Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Kilde precede un ottimo Innerhofer, gli altri azzurri non spingono OA Sport

LIVE Sci alpino, Combinata Mondiali 2023 in DIRETTA: corsa a due per l'oro tra Pinturault e Schwarz, alle 14.30 lo ... OA Sport

Mondiali sci 2023, SuperG femminile: Bassino oro, argento per Shiffrin Sky Sport

LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassino campionessa del mondo, Italia in vetta al medagliere! OA Sport

Super G: Bassino stellare, per ora in testa. Goggia a +0.76. Segui la diretta streaming RaiNews

MONDIALI SCI - È già il momento del Super G femminile, dove l'Italia ambisce alle medaglie schierando un poker d'assi in questa specialità, dalla neocampionessa ...Terza giornata di gare a Courchevel e Meribel, nelle Alpi francesi. Lunedì il trionfo di Federica Brignone nella combinata femminile, ieri la vittoria del francese Pinturault in quella maschile ...