LIVE Sci alpino | SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Marta Bassino ad un passo dall’oro!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.00 IL BORSINO E LE FAVORITE DEL12.17 La canadese Marie-Michele Gagnon è 21ma a 2.42. Non siamo ancora tranquilli, lo saremo solo dopo che sarà scesa la neozelandese Alice Robinson con il pettorale n.30. 12.14 Fuori l’americana Isabella Wright! 12.13 Una buona Sofia Goggia è decima a 0.76. Inormai fa tanta fatica, attendiamola con fiducia in vista della discesa di sabato.ha tirato un sospiro di sollievo dopo l’arrivo della compagna di squadra. 12.12 Al primo intermedio Goggia è avanti “solo” 13 centesimi, ci saremmo aspettati meglio. Al ...