LIVE Sci alpino | SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la gara! Attesa per le azzurre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.00 IL BORSINO E LE FAVORITE DEL11.30 Iniziato ildei! 11.29 L’austriaca Ramona Siebenhofer è pronta al cancelletto di partenza. 11.27 Il tracciato è filante nella parte alta, davvero tecnico in mezzo, poi torna più agevole nelle porte finali. A nostro avviso Shiffrin e Gut-Behrami saranno i principali spauracchi per le, oltre alla mina vagante Mowinckel. 11.25 La prima a partire sarà l’austriaca Ramona Siebenhofer. 11.22 Elena Curtoni: “Il n.7 mi piace molto come numero. Devo spingere in tutte le curve“. Sofia ...