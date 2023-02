LIVE Sci alpino | SuperG femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | i pettorali di partenza | le azzurre sfidano Shiffrin e Gut-Behrami

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIDELLADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldei Campionatidi sciin corso di svolgimento a Courchevel e Meribel (Francia). Una delle gare più attese dalla squadra azzurra. L’Italia, infatti, presenta il miglior quartetto possibile, con tutte le atlete che hanno la possibilità di salire sul podio. Federica Brignone sogna un fantastico bis d’oro dopo il trionfo in combinata. La valdostana è in una forma eccezionale e ha dominato il...