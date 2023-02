LIVE Sci alpino | Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | tutto pronto per il via | condizioni ideali sulla Eclipse

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 10.53 La tracciatura porta la firma del delegato FIS, l’austriaco Hannes Trinkl. Si partirà a quota 2235 metri, arrivo fissato a 1290, per cui il disllo è di 945 metri. La lunghezza è di 3100 metri, con 40 porte. 63 atleti al via per 20 Nazioni. 10.50 Il meteo di Courchevel al momento parla di sole pieno, assenza di vento, neve compatta e temperatura di -4°.davveroper fare sul serio sull’! 10.47 Ci attende unache inizierà a dirci qualcosa in vista della gara. La sensazione è che oggi i big non forzeranno, mentre chi si gioca un posto in vista di ...