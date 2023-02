LIVE Sci alpino | Prova discesa Mondiali 2023 in DIRETTA | Innerhofer secondo alle spalle di Kilde! Paris e Casse non forzano

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE D11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 11.54 Vedremo tra quanto si potrà tornare in azione. Al momento proseguono i lavori di ricostruzione delle reti divelte da Gilles Roulin. Lo svizzero è ok ed è già al parterre. 11.51 Il primo al via sarà il tedesco Dominik Schwaiger. Per il momento ancora tutto fermo sulla Eclipse. 11.48 Ancora in corso le operazioni di ricostruzioni delle reti di protezione. Attendiamo la ripartenza della… 11.45 Per il momento, Aleksander Aamodt Kilde conferma di essere partito con l’intenzione di mettersi la medaglia d’oro al collo. Ottimo Christofcon untempo di prestigio, mentre gli altri ...