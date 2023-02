LIVE – Lubiana-Modena 1-1 18-25 | 25-17 | 0-0 | andata quarti Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Latestualedi ACH-Valsa Group, gara dideidi finale della Cev Cup2022/di. I Canarini di Andrea Giani vanno a caccia di punti importanti in trasferta per continuare l’avventura continentale. La formazione slovena proverà invece a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 8 febbraio al Sportna Dvorana Tivoli di, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedidella ...