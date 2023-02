LIVE Conegliano-Resovia 2-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le Campionesse del Mondo prendono il controllo anche del terzo set | 12-10

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-LE CANNET DIDALLE 20.00 18-12 Si ferma sul nastrola battuta del. 17-12 Errore in battuta per la palleggiatrice polacca di. 17-11 Muro difesa che funziona alla grande per la squadra di Santarelli, apertura spettacolare di Wolosz per Haak che non è da meno con l’attacco in diagonale. 16-11 Lo sforzo delora sembra esaurito, +5con un altro attacco perfetto della statunitense e time out chiamato dalle ospiti. 15-11 Da ferma Plummer in diagonale,ha inserito le marce alte. 14-11 Mani fuori di Plummer che è bravissima a gestire una palla bassa. 13-11 ...