LIVE Conegliano-Resovia 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | le pantere vincono in controllo il primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-LE CANNET DIDALLE 20.00 8-4 Palla alta in mezzo al campo capitalizzata alla perfezione da Haak. 7-4 Errore in battuta di Orvosova, ilper l’opposta delle polacche. 6-4 Azione infinita con occasioni da una parte e dall’altra, dopo una grande difesa su Haak è ila mettere palla a terra con l’attacco di Blagojevic. 6-3tempo di Centka che si iscrive al tabellino del match dopo l’ottima ricezione di Kalandadze. 6-2 MURO! La coppia Haak-Fahr sta facendo, come al solito, sfracelli! Time out. 5-2 Grande pallavolo di, ricostruzione perfetta con l’alzata di De ...