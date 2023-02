LIVE – Chieri-Sliedrecht 25-15 19-19 | ritorno quarti Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Latestualedi Reale Mutua FeneraSport, partita valevole come gara dideidi finale della CevCup2022/di. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo il netto successo dell’andata, devono vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione olandese va invece a caccia dell’impresa in trasferta: ha bisogno di aggiudicarsi la vittoria per 3-0 o 3-1 per giocarsi tutto nel Golden Set. Si preannuncia battaglia: chi accederà aidi finale? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 8 febbraio al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino. Sportface.it vi terrà compagnia con una...