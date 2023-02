LIVE – Brescia-Cluj-Napoca 22-19 | Eurocup 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come quattordicesima giornata delladi. La vittoria della scorsa settimana contro il Bourg en Bresse ha dato un buon impulso alla classifica della formazione di coach Magro, che adesso ha due vittorie di vantaggio sulla nona squadra in classifica, ovvero proprio il. Per i rumeni, quindi, si tratta quasi di un’ultima chiamata per provare a rientrare nella corsa alla fase successiva. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 8 febbraio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e ...